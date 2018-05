Parents, Teachers Blast School Closures

by Staff | May 22, 2018 4:35 pm

At a school finance meeting on Monday, Board of Education members asked Superintendent Carol Birks to consider closing six elementary schools across the city, after alders look ready to flat-line next year’s funding. Parents and teachers from NHPS Advocates responded in a statement, asking the board to explain the decision and maintain magnet schools.

The volunteers of NHPS Advocates are alarmed by the Finance and Operations Committee’s surprise request for the Superintendent to consider closing or consolidating six elementary schools. The suggested schools are all assets to the district, and most are magnets. Further, this item did not appear on the publicly posted agenda.

We are concerned that targeting this bundle of schools, together with the closure of Creed, could advance recent local, state, and federal efforts to undermine magnet schools and public education. Funded in part by state and federal taxes, strong magnet schools have long been a mechanism for school desegregation and a hedge against the charter school industry in New Haven and elsewhere. Closing some magnet schools could be a first step in reducing the number and quality of New Haven Public Schools serving our students and their families.

We call upon the members of the Board of Education to give a rationale for this particular selection of schools and to continue their commitment to transparency by formally ending the practice of adding surprise amendments to public meeting agendas.

Los miembros voluntarios de los defensores de “NHPS Advocates” están alarmados por la solicitud sorpresa del Comité de Finanzas y Operaciones en la que sugieren que la Superintendente considere cerrar o consolidar seis escuelas primarias. Las escuelas sugeridas son muy valiosas para el distrito escolar, y la mayoría son “Magnet”. Además, esta propuesta de cierres a escuelas, no apareció en la agenda pública dirigida a la comunidad.

Nos preocupa que poner como blancos, a este conjunto de escuelas, junto con el cierre de Creed y la consolidación de tres escuelas secundarias alternativas, pueda promover los recientes esfuerzos locales, estatales y federales para quebrantar las escuelas “Magnet” y la educación pública. Financiadas en parte por impuestos estatales y federales, las escuelas “Magnet” que han se han mantenido fuertes, durante mucho tiempo han sido un mecanismo para evitar la segregación escolar y han sido una protección contra la creciente industria de escuelas “Charter” en New Haven y en otros lugares. El cierre de algunas de estas escuelas, podría ser un primer paso para reducir el número y la calidad de las Escuelas Públicas de New Haven que sirven a nuestros estudiantes y sus familias.

Hacemos un llamado a los miembros de la Junta de Educación para que expliquen cuales son las razones para esta particular selección de escuelas. Les solicitamos que continúen con el compromiso a la transparencia. Queremos ponerle fin formalmente a la práctica de agregar enmiendas sorpresa a las agendas de las reuniones públicas.