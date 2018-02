Parents Seek Role In School Budget Cuts

by Staff | Feb 16, 2018 12:51 pm

As the Board of Education considers $10 million in cuts (about 5.1 percent of next year’s total budget), a new citizen watchdog group weighed in with some advice.

Pushing for more accountability from the school board, the group issued a statement Friday urging officials to spare classrooms from cuts, hire auditors, appoint community members to review the budget, and release information about hires and contracts. Read the full statement below, in English and Spanish:

The members of New Haven Public School Advocates sincerely appreciate the Board of Education’s plan to adopt several of our initial Steps Toward Transparency. We look forward to further support for and diligent implementation of all proposed steps as outlined on nhpsadvocates.org.

Though we acknowledge the grim reality of the district’s financial situation, we remind the Board of Education of its obligation to make budget-reduction decisions in keeping with its mission to put “Kids First.” We urge the Board to apply the following “Kids First” cost cutting principles:

Prioritize programs that support the education of children, implemented by educators in schools.

Prioritize “specials” essential to the holistic education of children, including the arts, physical education, foreign language, and in-school supports for learning and general well-being, such as social workers, psychologists, and counselors.

De-prioritize layers of management, consultants, and bureaucracy; consider consolidation of departments with duplicative functions.

De-prioritize administrative and supervisory positions that do not directly support the above priorities.

Before resorting to layoffs, explore returning certified staff like magnet resource teachers, instructional coaches, and administrative interns to classroom teaching.

Implement a freeze on all non-grant-funded, non-essential expenditures, including new staff and new contracts, until the budget issues are resolved.

Attempt to renegotiate larger contracts (i.e. transportation, cleaning, food services) to secure more favorable prices due to financial distress.

Reorient the district toward long-term financial stability in the service of children’s learning.

In order to carefully apply these principles, we oppose the rushed schedule for cuts. Haste is unlikely to produce the thoughtful decisions needed to reorient the district toward greater efficiency, fairness, and financial stability. We suggest extending the district’s deadline for cost-cutting recommendations to March 9, with final decisions made by April 15. This schedule will allow more opportunities for community dialogue and consensus building. To that end, we further request the establishment of a Community Budget Review Council appointed by the Board of Alders to facilitate the inclusion of New Haven Public School families, teachers, staff, and New Haven residents in the process of making these difficult decisions.

We also appreciate that the Board resolved to conduct a review of contractors serving the district. As part of this review, we request that a full list of contractors and subcontractors be listed on nhps.net, including the names of each firm’s proprietors, managers, and personnel. We also request a posted list of all district personnel, including job titles and responsibilities, work locations, and salaries.

Finally, we request an independent forensic audit of the district’s books to be completed before June 1, 2018. We consider this a necessary step to restore public confidence in the Board of Education.

For further information on this statement and the New Haven Public School Advocates, please contact newhavenpublicschoolparents@gmail.com.

***

Los miembros del grupo comunitario los defensores de las escuelas públicas de New Haven, aprecian sinceramente el plan de la Junta de Educación para adoptar varios de nuestros primeros pasos hacia la transparencia. Esperamos contar con un mayor apoyo y una implementación diligente de todos los pasos propuestos, tal como se describe en nhpsadvocates.org.

Aunque reconocemos la sombría realidad de la situación financiera del distrito, le recordamos a la Junta de Educación su obligación de tomar decisiones de recorte de presupuesto de acuerdo con su misión de poner “Primero a los Niños: Le insistimos a la Junta de Educación que aplique los siguientes “Principios de reducción de costos” poniendo a nuestros “Niños Primero”:

Darle prioridad a los programas que apoyan la educación de los niños implementados por los educadores en las escuelas.

Darle prioridad a los “programas especiales” los cuales son esenciales para la educación holística de los niños, incluyendo las artes, la educación física, idiomas extranjeros y los apoyos en las escuelas para garantizar el aprendizaje y el bienestar general de quienes laboran como: trabajadores sociales, psicólogos y consejeros.

Eliminar la prioridad de los diferentes niveles de mandos superiores o capas de gestión, consultores y burocracia; solicitamos considerar la consolidación de departamentos en donde existan funciones duplicadas.

No priorizar los puestos administrativos y de supervisión que no respalden directamente los puntos mencionados anteriormente.

Antes de recurrir a los despidos, proponemos explorar al personal certificado que pudiese regresar al sistema escolar, como maestros de recursos “magnet”, entrenadores de instrucción y pasantes administrativos para la enseñanza en el aula.

Implementar la congelación de todos los gastos no esenciales y no financiados por subvenciones, incluyendo nuevos empleados y nuevos contratos, hasta que se resuelvan los problemas presupuestarios.

Intentar renegociar contratos más grandes (es decir, transporte, limpieza, servicios de alimentos) para garantizar precios más favorables debido a los problemas financieros.

Reorientar al distrito escolar hacia una estabilidad financiera a largo plazo que esté al servicio del aprendizaje de los niños.

Para aplicar cuidadosamente estos principios, nos oponemos a la acelerada agenda de recortes. Es poco probable que la prisa produzca las decisiones inteligentes que son necesarias para reorientar al distrito hacia una mayor eficiencia, equidad y estabilidad financiera. Sugerimos que se extienda la fecha límite del distrito para las recomendaciones de reducción de costos hasta el 9 de marzo, y que las decisiones finales se tomen antes del 15 de abril. Este periodo de tiempo, permitirá más oportunidades para el diálogo comunitario y la edificación de un consenso. Con ese fin, solicitamos además el establecimiento de un Consejo de Revisión del Presupuesto de la Comunidad designado por la Junta de concejales para facilitar la inclusión de las familias, maestros, personal docente de las escuelas públicas de New Haven, así como los residentes de New Haven, los cuales formarían parte en el proceso de la toma estas difíciles decisiones.

También apreciamos que la Junta de educación aprobó llevar a cabo una revisión de los contratistas que prestan servicios en el distrito. Como parte de esta revisión, solicitamos que se incluya una lista completa de contratistas y subcontratistas en nhps.net, incluyendo los nombres de los propietarios, gerentes y personal de cada empresa. También solicitamos una lista pública de todo el personal del distrito, incluidos puestos de trabajo, responsabilidades, lugares de trabajo y salarios.

Finalmente, solicitamos una auditoría externa e independiente de los libros contables del distrito escolar, la cual se completará antes del 1 de junio de 2018. Consideramos que es un paso necesario para restaurar la confianza del público en la Junta de Educación.

Para mayor información acerca de esta declaración y acerca de los Defensores de las escuelas públicas de New Haven, por favor contacte a newhavenpublicschoolparents@gmail.com.